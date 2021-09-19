عربي-دولي

باريس: مكالمة هاتفية في الأيام المقبلة بين ماكرون وبايدن

Lebanon 24
19-09-2021 | 09:30
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 أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، أن الرئيس الاميركي جو بايدن طلب التحدث الى نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد إلغاء أوستراليا لصفقة غواصات مع فرنسا لصالح الولايات المتحدة، لافتا الى أن "مكالمة هاتفية ستجري (بينهما) في الايام المقبلة"، حسبما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال المتحدث لقناة "بي ام اف تي في" إن ماكرون "سيطلب توضيحا"، مضيفا "نريد تفسيرات حول ما يبدو تقويضا كبيرا للثقة"، بعدما استدعت فرنسا سفيريها في الولايات المتحدة وأوستراليا ردا على قرار كانبيرا.
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