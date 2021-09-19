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السعودية: وصول أعداد المعتمرين إلى 10 ملايين منذ إطلاق العودة الآمنة

Lebanon 24
19-09-2021 | 10:00
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أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية وصول أعداد المعتمرين إلى عشرة ملايين منذ إطلاق العمرة الآمنة والعودة التدريجية للعمرة والصلوات والزيارة في نهاية العام الهجري الماضي.

وقالت الوزارة إن الطاقة الاستيعابية الحالية للعمرة بلغت 70 ألف معتمر يوميا موزعين على ثماني فترات تشغيلية يومية، بحسب صحيفة "عكاظ".

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة إستراتيجية للتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية حتى الوصول إلى 3 ملايين ونصف معتمر وزائر شهريا.

وفيما يتعلق بالمعتمرين القادمين من الخارج، قالت إن أعدادهم تشهد زيادة مضطردة وتجاوز عدد التأشيرات التي صدرت منذ بداية العام الحالي أكثر من 12 ألف تأشيرة.

وفي طمأنة للجميع قالت الوزارة إنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين منذ العودة الآمنة.
المصدر: سبوتنيك
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