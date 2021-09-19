موريسون: مخاوف جدية راودتنا حيال الغواصات الفرنسية

أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم أنه "يفترض بأن باريس كانت على علم بالمخاوف الجدية والعميقة التي راودت كانبيرا حيال الغواصات الفرنسية قبل إلغاء الاتفاقية الأسبوع الماضي"، حسبما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".وقال موريسون للصحافيين في سيدني: "أعتقد أنه كان لديهم جميع الأسباب ليعرفوا أن مخاوف جدية وعميقة راودتنا بأن الإمكانات التي تملكها غواصات من فئة أتاك لن تتوافق مع مصالحنا الاستراتيجية وأوضحنا بشكل تام أننا سنتخذ قرارا مبنيا على مصلحتنا الوطنية".