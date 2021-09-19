عربي-دولي

ماكرون يلغي زيارته إلى جنيف.. ما السبب؟

Lebanon 24
19-09-2021 | 12:30
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ألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، زيارة إلى سويسرا كان من المقرر أن تجري في تشرين الثاني المقبل، بسبب رفض الأخيرة شراء مقاتلات فرنسية واستبدالها بمقاتلات أخرى.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لو ماتان" السّويسرية، فإن ماكرون أبلغ السفير الفرنسي لدى سويسرا، بإلغاء زيارته للقاء الرئيس السويسري، غاي بارملاند، المقررة في تشرين الثاني منذ ستة أشهر.

كذلك، لوحظ حظر الرئيس الفرنسي أيضاً جميع الاتصالات الثنائية رفيعة المستوى مع سويسرا حتى صيف عام 2022.

وتشير سويسرا إلى أن الاتصالات على مستوى العمليات ستستمر من خلال السفراء.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن قرار ماكرون يرجع إلى حقيقة أن سويسرا اختارت مقاتلات أمريكية من طراز "F-35" لتلبية احتياجات الجيش. وبلغت قيمة الصفقة أكثر من 6 مليارات دولار. ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام فإن الحوار مع فرنسا بشأن شراء مقاتلات "رافال" استمر حتى بعد أن اتخذت برن القرار النهائي بشأن الطائرة "F-35".

وبحسب صحيفتي "سونتاغسزيتينغ" و"لو ديمونش ماتان"، فإن ماأغضب ماكرون هو أن وزارة الدفاع السويسرية واصلت المفاوضات للحصول على "رافال" وهي بالفعل اتخذت قرارها باختيار الطائرة القتالية الأمريكية.

 
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