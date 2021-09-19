26
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الخارجية الإيرانية: نحاول تسهيل المحادثات بين التيارات الأفغانية
Lebanon 24
19-09-2021
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زاده إنه وعلى هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون تم الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وأن يكون هذا البلد بعيدا عن الإرهاب.
وأضاف زادة في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "على هامش قمة منظمة شنغهاي تم الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وأن يكون هذا البلد بعيدا عن الإرهاب، كما أكد جميع الأطراف على أن الشعب الأفغاني هو الذي يجب أن يقرر مصيره بعيدا عن التدخلات الخارجية".
ولفت زاده إلى أنه يجب الابتعاد عن فرض أي موضوع على أفغانستان، وترك الشعب الأفغاني يقرر مصيره بنفسه.
كذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "المشاورات حول القضية الافغانية مستمرة، ونحاول تسهيل المحادثات بين التيارات الأفغانية".
وفي ما يخص اللاجئين الأفغان قال زادة: "إيران تستضيف نحو 4 ملايين من اللاجئين الأفغان على مدى العقود الأربعة الماضية..الأرقام تشير إلى نزوح مؤخرا نحو نصف مليون أفغاني، وعدد منهم دخلوا الأراضي الإيرانية، وطالما حاولنا التسهيل لاستضافتهم، لكن استضافة المزيد من اللاجئين يشكل عبئا على اقتصادنا، ونطالب المنظمات الدولية لتقديم الدعم بهذا الشأن".
من جانب آخر، أكد زاده أن انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي سوف يتم على مدى نحو عام، لاستكمال الترتيبات القانونية اللازمة، مشيراً إلى أن انضمام طهران إلى هذه المنظمة يعد فشلا لمحاولات عزل إيران عن المجتمع الدولي.
ونوه زاده بأن مسار التنمية في المنطقة مسار جماعي وياتي عبر تعاون مختلف دول المنطقة.
تابع
الأكثر قراءة
كُشف السّر.. لهذا السبب انخفض الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
كُشف السّر.. لهذا السبب انخفض الدولار في السوق الموازية
14:00 | 2021-09-19
19/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ هام عن البنزين.. الانفراجة ستحصل في هذا التاريخ
Lebanon 24
خبرٌ هام عن البنزين.. الانفراجة ستحصل في هذا التاريخ
12:00 | 2021-09-19
19/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتباراً من هذا التاريخ سيباع المازوت الايراني بالعملة اللبنانية.. وهؤلاء هم المستفيدون
Lebanon 24
إعتباراً من هذا التاريخ سيباع المازوت الايراني بالعملة اللبنانية.. وهؤلاء هم المستفيدون
08:16 | 2021-09-19
19/09/2021 08:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته الصباحية
01:52 | 2021-09-19
19/09/2021 01:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين والمازوت... هذا هو مشهد الأسبوع المقبل
Lebanon 24
البنزين والمازوت... هذا هو مشهد الأسبوع المقبل
08:44 | 2021-09-19
19/09/2021 08:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:45 | 2021-09-19
إحباط محاولة تهريب نحو 39 كيلوغراما من "الكريستال" المخدّر في إمارة أبو ظبي
16:59 | 2021-09-19
إسرائيل تهدد المنظمات الفلسطينية: "سنتصرف بحزم إذا حاولتم رفع رؤوسكم"
16:55 | 2021-09-19
اللحوم تختفي من بريطانيا.. والسبب "مقلق"
16:38 | 2021-09-19
إيران.. خامنئي يعين قائداً جديداً للقوات الجوية
16:30 | 2021-09-19
أردوغان يعرب عن استعداد تركيا لإقامة علاقات دبلوماسية مع أرمينيا
16:00 | 2021-09-19
صفقة الغواصات الفرنسية.. كيف تعيد تشكيل التحالفات في العالم؟
فيديو
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
20/09/2021 01:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
20/09/2021 01:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
20/09/2021 01:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact