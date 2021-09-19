عربي-دولي

الخارجية الإيرانية: نحاول تسهيل المحادثات بين التيارات الأفغانية

Lebanon 24
19-09-2021 | 14:30
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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زاده إنه وعلى هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون تم الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وأن يكون هذا البلد بعيدا عن الإرهاب.

وأضاف زادة في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "على هامش قمة منظمة شنغهاي تم الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وأن يكون هذا البلد بعيدا عن الإرهاب، كما أكد جميع الأطراف على أن الشعب الأفغاني هو الذي يجب أن يقرر مصيره بعيدا عن التدخلات الخارجية".

ولفت زاده إلى أنه يجب الابتعاد عن فرض أي موضوع على أفغانستان، وترك الشعب الأفغاني يقرر مصيره بنفسه.

كذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "المشاورات حول القضية الافغانية مستمرة، ونحاول تسهيل المحادثات بين التيارات الأفغانية".

وفي ما يخص اللاجئين الأفغان قال زادة: "إيران تستضيف نحو 4 ملايين من اللاجئين الأفغان على مدى العقود الأربعة الماضية..الأرقام تشير إلى نزوح مؤخرا نحو نصف مليون أفغاني، وعدد منهم دخلوا الأراضي الإيرانية، وطالما حاولنا التسهيل لاستضافتهم، لكن استضافة المزيد من اللاجئين يشكل عبئا على اقتصادنا، ونطالب المنظمات الدولية لتقديم الدعم بهذا الشأن".

من جانب آخر، أكد زاده أن انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي سوف يتم على مدى نحو عام، لاستكمال الترتيبات القانونية اللازمة، مشيراً إلى أن انضمام طهران إلى هذه المنظمة يعد فشلا لمحاولات عزل إيران عن المجتمع الدولي.

ونوه زاده بأن مسار التنمية في المنطقة مسار جماعي وياتي عبر تعاون مختلف دول المنطقة.
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