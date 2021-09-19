عربي-دولي

بالأرقام.. "الصحة العالمية" تكشف واقع التطعيم ضدّ "كورونا" في أفريقيا

Lebanon 24
19-09-2021 | 15:30
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 13 دولة فقط من دول إفريقيا نجحت في تنفيذ المهمة المطروحة من قبل المنظمة وهي تطعيم 10% من سكان كل من هذه الدول ضد فيروس كورونا حتى نهاية هذا الشهر.

وجاء في بيان أصدرته المنظمة اليوم الأحد: "13 دولة إفريقية حققت المهمة المطروحة في تطعيم السكان ضد مرض كوفيد-19، فيما يشكل النقص الراهن في اللقاحات حاجزا جديا أمام تنفيذ برنامج التطعيم في العديد من مناطق القارة".

وذكر البيان أن الدولة الإفريقية الأكثر تقدما من حيث نسبة المحصنين ضد كورونا هي سيشيل (72% من مجموع السكان)، وتليها موريشيوس (55%)، والمغرب (44%)، وتونس (21%)، وجزر القمر والرأس الأخضر (18% في كل منهما). وفي الجزء الجنوبي من القارة تعود الريادة في هذا المجال إلى زيمبابوي (13%) وجنوب إفريقيا (12%).

قالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، مؤخرا، إن هدف تطعيم 40% من سكان إفريقيا ضد فيروس كورونا بحلول ديسمبر القادم يبدو بعيد المنال.

وأشارت إلى أن حظر التصدير وتخزين اللقاحات يؤديان إلى إبطاء إيصال اللقاحات إلى إفريقيا.

وحذرت مويتي من أن التطعيم البطيء في إفريقيا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 8 ملايين حالة إصابة بـ "كوفيد-19" وأكثر من 204800 حالة وفاة، يمكن أن يؤدي إلى ظهور متغيرات شديدة العدوى.
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