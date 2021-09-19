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أردوغان يعرب عن استعداد تركيا لإقامة علاقات دبلوماسية مع أرمينيا

Lebanon 24
19-09-2021 | 16:30
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أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن استعداد بلاده لإقامة علاقات دبلوماسية مع أرمينيا.

ونقلت وكالة أنباء "ريبورت" عن أردوغان قوله أن رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، أبلغه برغبة رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، بعقد اجتماع معه.

وقال أردوغان إنه "في حالة عُقد هذا الاجتماع، يمكن أن تقيم تركيا علاقات دبلوماسية" مع أرمينيا.

كذلك، أعرب الرئيس التركي عن أمله في أن يتم حل المشاكل في العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بافتتاح ممر زانغيزور (بين المناطق الغربية لأذربيجان وناخيتشيفان على الحدود الأرمينية).
 
 
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