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إسرائيل تهدد المنظمات الفلسطينية: "سنتصرف بحزم إذا حاولتم رفع رؤوسكم"

Lebanon 24
19-09-2021 | 16:59
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إسرائيل لا ترغب في تعطيل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن إذا حاولت المنظمات رفع رؤوسها "سنتصرف بحزم".

وتأتي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بالتزامن مع الإعلان عن إلقاء القبض فجر اليوم الأحد، على آخر أسيرين من إجمالي 6 أسرى فلسطينيين كانوا قد فروا من سجن جلبوع قبل نحو أسبوعين.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية اليوم الأحد، إن "المعركة لا تزال مستمرة، والحساب لن يغلق بعد، ولن يغلق إلا برحيل العدو عن كل شبر من أرضنا".

ودعت الحركة "الأجنحة العسكرية للمقاومة إلى البقاء في حال استنفار وجاهزية عالية، للذود عن الأسرى الأبطال".

وحملت الحركة "العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن المساس بحياة الأسرى من أبطال كتيبة جنين، وإخوانهم الأسرى داخل السجون وفي العزل الانفرادي".

وقالت في بيانها إن "إعادة اعتقال كممجي وانفيعات لن تمحو أثر الهزيمة التي تلقاها العدو بنجاح كتيبة جنين في اجتياز تحصيناته والعبور بقضية الأسرى نحو مسار جديد".

واعتبرت أن "تحرير الأسرى واجب من أهم الواجبات وأكثرها الحاحا وأولوية".
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