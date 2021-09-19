عربي-دولي

قائد عسكري إيراني: نرصد تحركات العدو يومياً ولا يجرؤ أحد على الاقتراب من حدودنا

Lebanon 24
19-09-2021 | 12:15
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قال العميد سليمان طاهري قائد مقر عمليات القوة البرية في الجيش الإيراني في غرب البلاد، أن بلاده ترصد تحركات العدو يوميا.

وأكد طاهري خلال مراسم تقديم قائد اللواء "الشهيد البطل" المدرع بمحافظة همدان أن العدو لا يجرأ حتى على الاقتراب من حدود بلاده، بحسب وكالة "فارس".

ولفت إلى أن الجيش الإيراني قدم خدمات قيمة في ضمان أمن بلاده في انتصار الثورة الإيرانية وبقائها وتقدمها.

واعتبر أن الجيش الإيراني تمكن من أن يلعب دورا على الساحة الإقليمية وكذلك على الساحة الدولية.

وقال إنه يجب أن "نفتخر بالخدمة في نظام استطاع الوقوف ضد غطرسة أمريكا وتحطيم هيمنتها في العالم، وهذا الأمر معنها اقتدار الجمهورية الإسلامية".

وأكد أنه لا يجرؤ التكفيريون، والدواعش والقوى المعادية على الاقتراب من الحدود الغربية لبلاده.

واعتبر أن الجيش بذل قصارى جهده لتقديم الخدمات، وتمكن من إقامة 6 مستشفيات لعلاج أمراض الجهاز التنفسي في 6 محافظات.
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