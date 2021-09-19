عربي-دولي

أصوات انفجارات ودخان في الجولان.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
19-09-2021 | 12:14
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سمع دوي ثلاثة انفجارات ضخمة، في محيط أحد المواقع الاسرائيلية داخل الجولان مقابل بلدة الوزاني قضاء مرجعيون، وشوهد الدخان يتصاعد من دون معرفة الاسباب.
ولاحقاً، أعلنت القناة 12 العبرية أن الأصوات التي سمعت في الجولان ناجمة عن تدريبات للجيش الاسرائيلي، وليست حدثا أمنيا.
 
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