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داعش يتبنى الهجمات التي استهدفت طالبان بجلال آباد

Lebanon 24
19-09-2021 | 14:24
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تبنى تنظيم داعش الهجمات التي استهدفت حركة طالبان في جلال آباد شرق أفغانستان اليوم الأحد.

وقُتل مدنيان وأُصيب أحد عناصر حركة طالبان في تفجير بمدينة جلال أباد شرقي أفغانستان فيما أفادت قناة طلوع الأفغانية نقلاً عن مسؤولين محليين قولهم إن انفجارا وقع في منطقة بإقليم ننجرهار بشرق البلاد ولا معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك": "لقي مدنيان مصرعهما وأصيب مسلح من طالبان في انفجار بمدينة جلال آباد اليوم الأحد"، موضحا أنه "وقع الانفجار صباح اليوم بالقرب من محطة حافلات كابل بالمنطقة الثانية في جلال أباد".

ووقع انفجاران في ولاية ننغرهار، شرقي أفغانستان، يوم أمس السبت، أسفرا عن مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 19 آخرين.

وذكر مصدر محلي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه "وقع انفجاران في ولاية ننغرهار بواسطة لغم مغناطيسي في كل من الدائرة 6 والدائرة 8 أعقبه إطلاق نار من قبل طالبان".
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