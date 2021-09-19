الإحتلال الإسرائيلي يبث فيديوهات لعملية اعتقال الأسيرين كممجي وأنفيعات

📹 متابعة صفا| القناة 13 تنشر مقاطع تقول إنها للحظة عبور مناضل إنفيعات أراضي ٤٨ نحو جنين pic.twitter.com/V6zDGqU9u7
— وكالة صفا (@SafaPs) September 19, 2021
📹 متابعة صفا| القناة 13 تنشر مقاطع تقول إنها للحظة عبور مناضل إنفيعات أراضي ٤٨ نحو جنين pic.twitter.com/V6zDGqU9u7
الاحتلال يعرض مشاهد لاقتحام جنين واعتقال الأسيرين "كممجي" و"انفيعات" pic.twitter.com/4cXdW58br4
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 19, 2021
الاحتلال يعرض مشاهد لاقتحام جنين واعتقال الأسيرين "كممجي" و"انفيعات" pic.twitter.com/4cXdW58br4
#شاهد الأسير مناضل انفيعات في جنين خلال أيام حريته pic.twitter.com/nqxoNQwS9I
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 19, 2021
#شاهد الأسير مناضل انفيعات في جنين خلال أيام حريته pic.twitter.com/nqxoNQwS9I