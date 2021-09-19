الإحتلال الإسرائيلي يبث فيديوهات لعملية اعتقال الأسيرين كممجي وأنفيعات

بثت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، تسجيلاً مصوّراً يُظهر عملية القبض على الأسيرين الفارين أيهم كممجي ومناضل انفيعات في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.



وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت فجر اليوم اعتقال آخر اثنين من الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجن جلبوع، بعد مطاردة استمرت نحو أسبوعين.

📹 متابعة صفا| القناة 13 تنشر مقاطع تقول إنها للحظة عبور مناضل إنفيعات أراضي ٤٨ نحو جنين pic.twitter.com/V6zDGqU9u7 — وكالة صفا (@SafaPs) September 19, 2021