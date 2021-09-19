حزب بوتين يتصدّر الانتخابات التشريعية

كشفت نتائج أولية صادرة عن لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، أن حزب الرئيس فلاديمير بوتين، "روسيا الموحّدة"، فاز في انتخابات مجلس الدوما (الغرفة الأدنى لبرلمان البلاد) بنسبة 38.57% من مجموع الأصوات.وسبق أن أعلنت لجنة الانتخابات الروسية، أن نسبة إقبال المقترعين في انتخابات مجلس الدوما، تجاوزت الـ 40%.وتستمر عملية الاقتراع هذا العام على مدى ثلاثة أيام متتالية، مع منح الناخبين فرصة للإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت.وأكدت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا في 15.00 تقريبا أن نسبة الإقبال على انتخابات الدوما (الغرفة الأدنى لبرلمان البلاد) بلغت 40.49%.ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه انتخابات مجلس الدوما بالتزامن مع انتخابات الهيئات التشريعية في 39 من أقاليم البلاد وانتخابات تسعة من الأقاليم.وحتى الآن، كانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في كافة أقاليم أقصى شرق روسيا.وأكد رئيس الهيئة الاجتماعية لمراقبة الانتخابات، أليكسي فينيديكتوف، أن نسبة الإقبال في الانتخابات في العاصمة موسكو بلغت حتى الساعة الـ15.00 من صباح اليوم 43.11%، ما يتجاوز رقم عام 2016 عندما كانت نسبة الإقبال عند مستوى 35.22% حسب النتائج النهائية.وفيما يلي آخر المعطيات بشأن نسب الإقبال في انتخابات مجلس الدوما (مجلس النواب) والبرلمانات المحلية في عدد من المناطق الروسية الأخرى:إقليم بريمورييه - 35.06%إقليم خاباروفسك - أكثر من 42%جمهورية بورياتيا - 38.26%مقاطعة إيكوتسك - 33.72%مقاطعة كيميروفو - 69.87%جمهورية إنغوشيتيا - أكثر من 70ڈإقليم كراسنودار - أكثر من 45%إقليم كراسنويارسك - 37.6%مقاطعة نوفوسيبيرسك - 34.46%مقاطعة تومسك - 37.24 بالمائةمقاطعة فورونيج - 45.54%جمهورية تاترستان - 70.4%مقاطعة أوليانوفسك - أكثر من 27%مقاطعة تيومين - 41.25%مقاطعة بيلغورود - أكثر من 40%مقاطعة بينزا - أكثر من 50 بالمائةمقاطعة موسكو - أكثر من 29.7%وأما بخصوص انتخابات رؤساء تسعة من أقاليم روسيا، فتتراوح نسبة الإقبال بين 25 و76%، وفقا لآخر للمعطيات التي نشرتها صباح اليوم لجنة الانتخابات المركزية.وتتصدر هذه القائمة جمهورية الشيشان حيث بلغت نسبة الإقبال 76.88%، وتليها جمهورية توفا (69.49%) وجمهورية موردوفيا (47.74%) ومقاطعة بيلغورود (42.88%) ومقاطعة بينزا (41.78%) وإقليم خاباروفسك (38.66%) ومقاطعة تولا (38.45%) ومقاطعة أوليانوفسك (31.97%) ومقاطعة تفير (25.33%).وتستمر عملية الاقتراع هذا العام على مدى ثلاثة أيام متتالية، مع منح الناخبين فرصة للإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت.