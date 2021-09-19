إحباط محاولة تهريب نحو 39 كيلوغراما من "الكريستال" المخدّر في إمارة أبو ظبي

أعلنت الإدارة العامة لجمارك إمارة أبو ظبي، إحباطها محاولة تهريب 38.70 كيلوغرام من المخدرات كانت متوجهة إلى داخل الإمارات.وذكرت الإدارة العامة للجمارك أنها اشتبهت في إحدى الحاويات القادمة من إحدى الدول وتم إخضاعها للفحص والتفتيش من قبل مفتشي ومراقبي جمارك أبوظبي في أحد المنافذ الجمركية للإمارة وتم اكتشاف وجود مواد تبين بعد إخضاعها للفحص أنها مخدر "الكريستال".ولفتت الإدارة إلى أنه تم تسليم جميع المضبوطات وتحرير الضبطية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة.وأشارت إلى أن مفتشي ومراقبي جمارك أبوظبي يواصلون دورهم في التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة والممنوعة جنبا الى جنب مع رجال مديرية مكافحة المخدرات عبر المنافذ الجمركية للإمارة.