عربي-دولي

‎الجزائر.. رئيس الحكومة السابق يمثل أمام القضاء

Lebanon 24
19-09-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-865628-637677153942548212.jpg
Doc-P-865628-637677153942548212.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مثل رئيس الحكومة الجزائري السابق نور الدين بدوي أمام قاضي التحقيق في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة للاستماع إلى أقواله في قضية فساد.

وقالت صحيفة "الشروق" إن بدوي متابع في قضية منح عدد من الصفقات "بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز المشاريع التي طالها الغش، وكذا نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون".

تجدر الإشارة إلى أن بدوي تولى منصب محافظ ولاية قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين المهني، وبعدها تم تعيينه وزيرا للداخلية إلى 11 اذار 2019، ثم رئيسا للحكومة حتى 19 كانون الاول 2019.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:40 | 2021-09-20
02:30 | 2021-09-20
02:00 | 2021-09-20
01:30 | 2021-09-20
01:00 | 2021-09-20
00:30 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website