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‎قيادي بارز في "النهضة" التونسية يندد بأشخاص "تألّهوا"!

Lebanon 24
19-09-2021 | 23:30
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قال نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية ورئيس الحكومة السابق، علي العريض، إن هناك أشخاصا "تألّهوا" بعد أن دعمهم أنصارهم "غير الواعين".

وكتب في تغريدة: "إن الذين تألّهوا إنما فعلوا ذلك لأنهم وجدوا جماهير تتبعهم وتخدمهم بلا وعي. ومن أخلاق الجهلة الجواب قبل الاستماع، والاعتراض قبل الفهم، والحكم بلا علم".

وأضاف "يرفض الكثيرون أي نقاش لما استقر في أذهانهم ولو كان خاطئا ويواجهون الحجة بالسب والشتم والتخوين... ومع الوقت تتكشف الحقيقة، عندها يقولون: الله غالب، غلّطونا... ليسوا الأولين ولن يكونوا الأخيرين للأسف".

وكان العريض قال قبل أسابيع إن الرئيس التونسي قيس سعيد "أخذ كل الصلاحيات وألغى عمليا عمل المؤسسات، وهو ما سيزيد في ذهاب البلاد نحو الشلل والمجهول والفوضى بكل أنواعها".
 
المصدر: روسيا اليوم
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