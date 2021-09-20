عربي-دولي

وزيرة الخارجية البريطانية تلتقي نظيرها الإيراني لبحث العلاقات الثنائية

Lebanon 24
20-09-2021 | 02:00
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قالت البعثة البريطانية يوم الأحد إن "وزيرة الخارجية ليز تروس ستلتقي بعدد من نظرائها الدوليين لأول مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الإثنين، بمن فيهم وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان".
وقالت تروس في بيان لها إنها ستطلب من إيران "ضمان الإفراج الفوري والدائم عن جميع الرعايا البريطانيين المحتجزين تعسفيا في إيران، والبدء في العمل معنا لإصلاح العلاقات المتصدعة".
وانطلقت اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية في 14 أيلول الجاري، بينما تبدأ اجتماعات رفيعة المستوى يشارك فيها 110 من رؤساء الدول خلال الفترة من 21 حتى 27 أيلول الجاري.
المصدر: سبوتنيك
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