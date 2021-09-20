القيادة الجنوبية لسلاح الجو الأميركي تهنئ وحداتها بصورة لمقاتلات روسية





وقالت القيادة الجوية الجنوبية التابعة لسلاح الجو الأميركي في منشورها: "عيد ميلاد سعيد للقوات الجوية الأميركية!".



وظهرت في الإعلان صور ظلية بيضاء لـ3 مقاتلات مماثلة لـ"سو-27" تحلق في السماء على أعمدة متعددة الألوان. نشرت القيادة الجنوبية للقوات الجوية الأميركية تغريدة على "تويتر" هنأت فيها وحدات سلاح الجو للبلاد بعيد التأسيس بوضع صورة لمقاتلات تشبه طائرات "سو-27" الروسية.وقالت القيادة الجوية الجنوبية التابعة لسلاح الجو الأميركي في منشورها: "عيد ميلاد سعيد للقوات الجوية الأميركية!".وظهرت في الإعلان صور ظلية بيضاء لـ3 مقاتلات مماثلة لـ"سو-27" تحلق في السماء على أعمدة متعددة الألوان.

وأثار هذا الخطأ انتقادات لاذعة من قبل بعض المتابعين حيث أشاروا إلى أن هذه المقاتلات لا تتبع للقوات الجوية الأميركية.



ولاحقا تم حذف هذه الصورة من حسابات القيادة الجنوبية للقوات الجوية الأميركية.



وتم تشكيل القوات الجوية الأميركية كجناح منفصل في الجيش يوم 18 أيلول 1947.