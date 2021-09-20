عربي-دولي

القيادة الجنوبية لسلاح الجو الأميركي تهنئ وحداتها بصورة لمقاتلات روسية

Lebanon 24
20-09-2021 | 06:30
A-
A+
Doc-P-865660-637677204843938310.jpg
Doc-P-865660-637677204843938310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت القيادة الجنوبية للقوات الجوية الأميركية تغريدة على "تويتر" هنأت فيها وحدات سلاح الجو للبلاد بعيد التأسيس بوضع صورة لمقاتلات تشبه طائرات "سو-27" الروسية.

وقالت القيادة الجوية الجنوبية التابعة لسلاح الجو الأميركي في منشورها: "عيد ميلاد سعيد للقوات الجوية الأميركية!".

وظهرت في الإعلان صور ظلية بيضاء لـ3 مقاتلات مماثلة لـ"سو-27" تحلق في السماء على أعمدة متعددة الألوان.
 
وأثار هذا الخطأ انتقادات لاذعة من قبل بعض المتابعين حيث أشاروا إلى أن هذه المقاتلات لا تتبع للقوات الجوية الأميركية.

ولاحقا تم حذف هذه الصورة من حسابات القيادة الجنوبية للقوات الجوية الأميركية.

وتم تشكيل القوات الجوية الأميركية كجناح منفصل في الجيش يوم 18 أيلول 1947.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2021-09-20
09:00 | 2021-09-20
08:30 | 2021-09-20
08:00 | 2021-09-20
07:30 | 2021-09-20
07:22 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website