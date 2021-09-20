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© Lebanon24
عربي-دولي
الإمارات تسعى لإبرام اتفاق اقتصادي شامل مع بريطانيا
Lebanon 24
20-09-2021
|
08:30
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قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن الوزير عبد الله بن طوق المري سيرأس وفدا رفيع المستوى إلى بريطانيا هذا الأسبوع سعيا لتعزيز العلاقات التجارية.
وسيلتقي المري والوفد المرافق له مع وزراء بريطانيين ومسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص لمناقشة السياسات الاقتصادية التي أعلنتها الإمارات في الآونة الأخيرة.
من بين السياسات تلك سعي الإمارات لإبرام ما تسميه اتفاقا اقتصاديا شاملا يغطي شؤون التجارة والاستثمار الأجنبي مع بريطانيا وسبع دول أخرى.
وقالت الوزارة إن الوفد سيناقش أيضا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار، والرعاية الصحية والطاقة وغيرها.
أعلنت الإمارات الأسبوع الماضي أنها وسعت شراكة استثمارية مع الحكومة البريطانية، متعهدة باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني (13.7 مليار دولار) في المملكة المتحدة على مدى خمس سنوات.
وأوضحت الوزارة أن الوفد الإماراتي سيضم أيضا ممثلين عن حكومات محلية وشركات استثمارية والقطاع الخاص.
وأضافت أن بريطانيا ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي للإمارات في السلع غير النفطية، إذ بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 8.1 مليار دولار في 2020
(الاناضول)
المصدر: االاناضول
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