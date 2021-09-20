ايران تتوعد برد قاس على "أي خطأ في الحدود الشرقية"

كشف قائد قوات الجيش الإيراني في منطقة شمال شرق البلاد، العميد رضا آذريان، عن آخر مستجدات وتطورات الوضع في حدود البلاد الشرقية المشتركة مع أفغانستان.وأشار رضا آذريان إلى أنه "لا توجد الآن أي مشكلة في حدود إيران هذه، وأن الأمن الكامل مستتب في جميع الحدود الشرقية والمشتركة مع أفغانستان"، لافتا إلى أن "التواجد الدائم للقوة البرية للجيش الإيراني وقوات حرس الحدود في جميع الحدود الشرقية للبلاد قد أدى الى استتباب الأمن بالكامل".وأوضح آذريان قائلا: "رغم بعض التحركات العسكرية في أفغانستان خلال الأشهر الماضية، فإنه ليس هنالك أي قلق لدى الشعب الإيراني، لأن القوات المسلحة للبلاد بمراقبتها للحدود على مدار الساعة، وبعيون ثاقبة وصلابة واقتدار، جاهزة دائما للتصدي لأي تحرك عدواني".وأكد أن "القوات المسلحة المنتشرة في الحدود الشرقية ترصد بكل قوة ويقظة مخططات الأعداء البغيضة، وأنه فيما لو وقع منها أي خطأ فإنها ستتلقى ردا قاسيا من القوات المسلحة الإيرانية".