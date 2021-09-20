الكرملين: نرحب بنزاهة الانتخابات التشريعية بعد الانتقادات لفوز الحزب الحاكم

رحبت الرئاسة الروسية اليوم بـ"شفافية ونزاهة الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب روسيا الموحدة الحاكم، على خلفية اتهامات بحدوث تزوير هائل أطلقتها المعارضة التي تم استبعادها من الاستحقاق، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن "أهم شيء بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين هو بالطبع أن الانتخابات كانت تنافسية في ظل من الشفافية والنزاهة"، واصفا الفوز بأنه "إيجابي مع حصول الحزب الحاكم على نحو 50 % من الأصوات".