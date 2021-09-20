عربي-دولي

الكرملين: زيارة مرتقبة للرئيس أردوغان لروسيا والملف السوري على قائمة الأجندة

Lebanon 24
20-09-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-865893-637677459781887130.jpg
Doc-P-865893-637677459781887130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يعتزمان مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا السورية خلال زيارة عمل أردوغان لروسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يعتزمان مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا السورية خلال زيارة عمل أردوغان لروسيا.

"في الواقع، يتم التحضير لزيارة عمل إلى روسيا من قبل الرئيس التركي أردوغان .. هذه علاقة متعددة الأوجه للغاية، والرؤساء دائما لديهم ما يتحدثون عنه في هذا السياق.. بالطبع سوريا وغيرها من الصراعات الاقليمية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-09-20
16:54 | 2021-09-20
16:36 | 2021-09-20
16:33 | 2021-09-20
16:30 | 2021-09-20
16:24 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website