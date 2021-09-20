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عربي-دولي
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن معدات جديدة من بينها روبوت "يونس"
Lebanon 24
20-09-2021
|
15:00
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أزاح الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، الستار عن معدات جديدة لفحص وإبطال مفعول القنابل، في مراسم افتتاح معرض منجزاته الاستراتيجية.
وسلمت دائرة الهندسة والدفاع المدني في الحرس الثوري أحدث منجزاتها في مجال كشف وفحص وإبطال مفعول القنابل والمواد المتفجرة، لقواتها في المحافظات.
هذا وكشف الحرس الثوري عن روبوت "يونس" الغواص الذي يقوم بمهمة رصد وفحص السطوح السفلى للسفن والابراج النفطية، وعن جهاز محمول للفحص والتفتيش البدني، ومدمر للقنابل وأفخاخ التفجير "رعد 1" مع إمكانية تدمير العبوات المتفجرة، وكاشف المتفجرات من الجيلين "1" و"2" مع إمكانية التحليل الميداني للمتفجرات والمخدرات، وعن أنواع أخرى من روبوتات الكشف وإبطال مفعول المتفجرات.
من جانبه، قال القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي: "أثبتنا أننا نستطيع تخطي المشكلات والصعاب وخطط الأعداء الشيطانية، ونلبي احتياجاتنا بأنفسنا دون الحاجة إلى آخرين..بهذه العقلية والاعتماد على الطاقات الداخلية استطعنا التغلب على المشكلات".
وأضاف سلامي: "الدخول في حقول التقنيات الحديثة لتلبية احتياجات البلد من خلال الأساليب التقنية كان في عداد تمنياتنا، وأصبح اليوم ضمن استراتيجيتنا الأكيدة..العدو يمنعنا من الحصول على العلوم والتقنيات الحديثة التي يمتلكها، ونحن لن ننتظره، ونحصل عليها بأنفسنا، والعدو كان يفتعل الحروب كي نلجأ إليه لتلبية احتياجاتنا العسكرية، وكذلك فعل في الحرب الاقتصادية، وأثبتنا أننا لن نلجأ للأعداء أبدا".
وأكمل: إيران لا تأبه بقدرات الأعداء، ونعتمد على قدراتنا وطاقاتنا الداخلية، والتوصل الى تقنية الروبوتات المتطورة بداية لتقدمنا في مجالات دفاعية وتقنية أخرى".
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