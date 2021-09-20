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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من تطور كبير لبرنامج كوريا الشمالية النووي

Lebanon 24
20-09-2021 | 16:59
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أكد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن كوريا الشمالية تحرز تقدما في برنامجها النووي "بكامل طاقته".

وقال غروسي خلال اجتماع سنوي للدول الأعضاء في المنظمة الدولية، اليوم الاثنين، إن تقدم البرنامج النووي يتضمن العمل على فصل البلوتونيوم وتخصيب اليورانيوم وأنشطة أخرى، بحسب "فرانس برس".

وجاء هذا بعد أيام من تداول مواقع إعلامية مقاطع فيديو تظهر صواريخ أطلقتها كوريا الشمالية، كانت محمولة على عربات سكك حديدية.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية، يوم الخميس الماضي، أن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية، صباح الأربعاء الماضي، كانت اختبارا "لنظام صاروخي جديد محمول على عربات سكك حديدية".

وأوضحت الوكالة أن الصواريخ انطلقت لمسافة 800 كم قبل أن تضرب هدفا في البحر قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وكان غروسي قد أصدر تقريرا الشهر الماضي قال فيه إن بيونغيانغ استأنفت فيما يبدو العمل في مفاعل نووي يعتقد على نطاق واسع إنه أنتج بلوتونيوم لأسلحة نووية.
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