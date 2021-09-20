27
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من تطور كبير لبرنامج كوريا الشمالية النووي
Lebanon 24
20-09-2021
|
16:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن كوريا الشمالية تحرز تقدما في برنامجها النووي "بكامل طاقته".
وقال غروسي خلال اجتماع سنوي للدول الأعضاء في المنظمة الدولية، اليوم الاثنين، إن تقدم البرنامج النووي يتضمن العمل على فصل البلوتونيوم وتخصيب اليورانيوم وأنشطة أخرى، بحسب "فرانس برس".
وجاء هذا بعد أيام من تداول مواقع إعلامية مقاطع فيديو تظهر صواريخ أطلقتها كوريا الشمالية، كانت محمولة على عربات سكك حديدية.
وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية، يوم الخميس الماضي، أن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية، صباح الأربعاء الماضي، كانت اختبارا "لنظام صاروخي جديد محمول على عربات سكك حديدية".
وأوضحت الوكالة أن الصواريخ انطلقت لمسافة 800 كم قبل أن تضرب هدفا في البحر قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.
وكان غروسي قد أصدر تقريرا الشهر الماضي قال فيه إن بيونغيانغ استأنفت فيما يبدو العمل في مفاعل نووي يعتقد على نطاق واسع إنه أنتج بلوتونيوم لأسلحة نووية.
تابع
الأكثر قراءة
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
Lebanon 24
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
12:09 | 2021-09-20
20/09/2021 12:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد وزميلها جيري غزال حديث السوشيل ميديا.. شاهدوا صورهما
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد وزميلها جيري غزال حديث السوشيل ميديا.. شاهدوا صورهما
02:00 | 2021-09-20
20/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة مُثيرة للجدل.. فتحة تصل لأعلى الساق ومتابعون: هذه تنورة أو كاش مايوه؟ (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة مُثيرة للجدل.. فتحة تصل لأعلى الساق ومتابعون: هذه تنورة أو كاش مايوه؟ (صور)
04:00 | 2021-09-20
20/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
14:21 | 2021-09-20
20/09/2021 02:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مع استمرار جلسة الثقة.. إليكم سعر الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
مع استمرار جلسة الثقة.. إليكم سعر الدولار في السوق الموازية
07:08 | 2021-09-20
20/09/2021 07:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:54 | 2021-09-20
غوتيريش يحذر من "حرب باردة" بين واشنطن وبكين
16:36 | 2021-09-20
بيانات تكشف: العنف المسلح في الولايات المتحدة في تصاعد مستمر
16:33 | 2021-09-20
الهند تعتزم استئناف تصدير لقاحات كورونا في تشرين الأول
16:30 | 2021-09-20
بايدن يسعى لتهدئة الأجواء مع ماكرون بعد أزمة صفقة الغواصات
16:24 | 2021-09-20
جونسون: محبط من فشل الزعماء بالوفاء بتعهداتهم بشأن صندوق المناخ
16:21 | 2021-09-20
كوريا الشمالية: صاروخ سيئول الباليستي الجديد "سلاح بدائي"
فيديو
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
15:47 | 2021-09-20
21/09/2021 03:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
11:00 | 2021-09-20
21/09/2021 03:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
21/09/2021 03:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact