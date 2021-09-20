عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يدخل على خط "أزمة الغواصات"

Lebanon 24
20-09-2021 | 15:40
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اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الاثنين، أن الطريقة التي تمّ التعامل بها مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات مع أستراليا في إطار الشراكة الأمنية الأميركية الأسترالية البريطانية، "غير مقبولة".

وقالت أورسولا فون دير لايين في حديث عبر شبكة "سي إن إن" الأميركية، إن "أحد أعضاء (الاتحاد الأوروبي) جرى التعامل معه بطريقة غير مقبولة (...) نريد أن نعرف ما الذي حصل ولماذا".

وأضافت: "يجب الإجابة على الكثير من الأسئلة بشأن أسباب انهيار صفقة الغواصات"، مشيرة إلى أنه يجب "توضيح الموقف قبل مواصلة العمل كالمعتاد".

وقالت أستراليا، الأسبوع الماضي، إنها ستلغي طلبا لشراء غواصات تقليدية من فرنسا، وستبني بدلا منه ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام تكنولوجيا أميركية وبريطانية.

وجاء حديث أستراليا بعد إعلان عقد شراكة أمنية مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تحت اسم "أوكوس".

وتعرضت الحكومة الفرنسية لصدمة بسبب هذه الصفقة، التي وصفها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأنها "طعنة في الظهر".

وفي أعقاب ذلك، استدعت فرنسا سفيريها من واشنطن وكانبيرا، وهي خطوة "غير عادية للغاية" بين الحلفاء.
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