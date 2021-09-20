أردوغان: مبنى "البيت التركي" في نيويورك يعكس قوتنا المتصاعدة

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن المبنى الجديد لـ"البيت التركي" في نيويورك يعكس "قوة تركيا المتصاعدة".وشارك أردوغان، اليوم الاثنين، في مراسم افتتاح المبنى، الذي يقع مقابل مقر الأمم المتحدة.وأكد أردوغان في كلمة ألقاها خلال الفعالية، حسبما نقلته وكالة "الأناضول"، أن "تركيا شيدت صرحا يعكس عظمتها وقوتها المتصاعدة".وأضاف الرئيس التركي: "مبنى البيت التركي سيكون انعكاسا لمكانة بلادنا في المجتمع الدولي وهي تتجه نحو مئوية تأسيس جمهوريتنا في 2023".كما أردف: "مبنى البيت التركي يعد بمثابة رمز لإيماننا بالأمم المتحدة والتعددية والعدالة والسلام".