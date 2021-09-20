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عربي-دولي
الشرطة الإسرائيلية: تجهزنا لأقصى سيناريو للمقاومة العنيفة لعملية الاعتقال في جنين
Lebanon 24
20-09-2021
|
16:16
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قال قائد الشرطة الإسرائيلية يعكوف شبتاي "إننا جهزنا أنفسنا لأقصى سيناريو للمقاومة العنيفة خلال عملية اعتقال آخر سجينين فارين من سجن جلبوع".
وخلال اجتماعه مع الوحدة الخاصة (اليمام) التي شاركت بعملية اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات، فجر يوم أمس الأحد في الحي الشرقي بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية، شكر شبتاتي عناصر الوحدة الخاصة "اليمام" التي شاركت في العملية.
وقال: "كان هذا نتيجة مباشرة للتعاون الغير مسبوق بين جميع الأجهزة الأمنية، الشرطة، الشاباك ويجب توجيه التحية لهم طيلة الوقت".
ووفقاً لقناة "روسيا اليوم"، فقد أشار شبتاي إلى أنه "كان لدى الأجهزة الأمنية على مدار أيام تقديرات أن السجينين الهاربين يتواجدان في منطقة جنين.. وليلة الأحد وصلت إلى الشاباك معلومة ذهبية وهي التي قادتنا إلى مخبأهم".
وأضاف: "تجهزنا إلى السيناريو الأقصى للمقاومة العنيفة للاعتقال، فالنشاطات في جنيين خصوصا في الأشهر الأخيرة كان يصاحبها إطلاق نار تجاه قواتنا لكن هذا لم يردعنا من العمل، وعمليتكم السريعة والمركزة أدت إلى اعتقالهم بدون أي إصابات بين قواتنا".
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