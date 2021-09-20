عربي-دولي

الشرطة الإسرائيلية: تجهزنا لأقصى سيناريو للمقاومة العنيفة لعملية الاعتقال في جنين

Lebanon 24
20-09-2021 | 16:16
A-
A+
Doc-P-866041-637677767263843838.jpg
Doc-P-866041-637677767263843838.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال قائد الشرطة الإسرائيلية يعكوف شبتاي "إننا جهزنا أنفسنا لأقصى سيناريو للمقاومة العنيفة خلال عملية اعتقال آخر سجينين فارين من سجن جلبوع".

وخلال اجتماعه مع الوحدة الخاصة (اليمام) التي شاركت بعملية اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات، فجر يوم أمس الأحد في الحي الشرقي بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية، شكر شبتاتي عناصر الوحدة الخاصة "اليمام" التي شاركت في العملية.

وقال: "كان هذا نتيجة مباشرة للتعاون الغير مسبوق بين جميع الأجهزة الأمنية، الشرطة، الشاباك ويجب توجيه التحية لهم طيلة الوقت".
 
ووفقاً لقناة "روسيا اليوم"، فقد أشار شبتاي إلى أنه "كان لدى الأجهزة الأمنية على مدار أيام تقديرات أن السجينين الهاربين يتواجدان في منطقة جنين.. وليلة الأحد وصلت إلى الشاباك معلومة ذهبية وهي التي قادتنا إلى مخبأهم".

وأضاف: "تجهزنا إلى السيناريو الأقصى للمقاومة العنيفة للاعتقال، فالنشاطات في جنيين خصوصا في الأشهر الأخيرة كان يصاحبها إطلاق نار تجاه قواتنا لكن هذا لم يردعنا من العمل، وعمليتكم السريعة والمركزة أدت إلى اعتقالهم بدون أي إصابات بين قواتنا". 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-09-20
16:54 | 2021-09-20
16:36 | 2021-09-20
16:33 | 2021-09-20
16:30 | 2021-09-20
16:24 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website