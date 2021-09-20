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الهند تعتزم استئناف تصدير لقاحات كورونا في تشرين الأول

Lebanon 24
20-09-2021 | 16:33
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أعلنت الهند أنها ستعاود التصدير والتبرع باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، الفائضة عن حاجتها، بدءا من تشرين الأول بعد توقف خلال الفترة التي شهدت فيها البلاد طفرة هائلة في الإصابات بنيسان.

وقالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، إن فائض اللقاحات سيستخدم "في الوفاء بالتزامها تجاه العالم في الحرب الجماعية ضد كوفيد-19".

وبدأت الهند في تصدير اللقاحات في شهر كانون الثاني الماضي، قبل أن تتوقف عندما ضربتها موجة كبيرة من الإصابات.

وتسبب هذا التوقف في خفض إمدادات اللقاحات إلى الكثير من الدول النامية التي لم يعد لديها المخزون الكافي.

وكانت الهند قد صدرت وتبرعت بنحو 66 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى نحو 100 دولة، قبل وقف التصدير.
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