عربي-دولي

بيانات تكشف: العنف المسلح في الولايات المتحدة في تصاعد مستمر

Lebanon 24
20-09-2021 | 16:36
A-
A+
Doc-P-866048-637677779952749182.jpg
Doc-P-866048-637677779952749182.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت بيانات جديدة، أن العنف المسلح في جميع أنحاء الولايات المتحدة "في تصاعد مستمر"، مشيرة إلى أن العام الحالي في طريقه ليكون "أحد أكثر الأعوام دموية على الإطلاق".

ووفقا للبيانات الجديدة التي تم جمعها ونشرها بواسطة أرشيف عنف الأسلحة (GVA)، سجلت الولايات المتحدة في عام 2021 ما مجموعه 14723 جريمة قتل وجرائم إطلاق نار أدى إلى سقوط عدد من القتلى حتى الآن.

وبعد تسجيل 15454 حالة وفاة جراء العنف المسلح في عام 2019، سجلت حالات الوفاة ارتفاعا في العام الماضي 2020 إلى أكثر من 19000، بزيادة قدرها 26 في المائة.

وأفاد GVA بأن أحداث إطلاق النار الجماعي تحدث بشكل أكثر شيوعا، حيث تم الإبلاغ عن 510 عمليات إطلاق نار جماعي منذ كانون الثاني 2021 و41 حالة إطلاق نار جماعي تم الإبلاغ عنها في أول 19 يوما من شهر أيلول الحالي.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-09-20
16:54 | 2021-09-20
16:33 | 2021-09-20
16:30 | 2021-09-20
16:24 | 2021-09-20
16:21 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website