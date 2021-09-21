عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يأسف لاستثنائه من شراكة "أوكوس"

Lebanon 24
21-09-2021 | 03:30
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أعرب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن أسفه من استثناء دول الاتحاد من الشراكة الأمنية الجديدة (أوكوس) بين أستراليا والولايات وبريطانيا.
وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، أن بوريل ناقش مع وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس بين، الإعلان الأخير عن الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وإلغاء عقد غواصات مع فرنسا.
وتساءل بوريل خلال اللقاء الذي جمعه مع وزيرة الخارجية الأسترالية، عن عدم وجود مشاورات مسبقة حول هذه الخطوة، معربا عن أسفه من استثناء دول الاتحاد الأوروبي التي لها وجود قوي في منطقة المحيط الهادئ، بحسب ما جاء في البيان.
المصدر: روسيا اليوم
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