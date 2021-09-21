البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تتخلى عن الصفقة مع أستراليا رغم استياء باريس

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن واشنطن لن تتخلى عن اتفاق الغواصات النووية مع أستراليا وبريطانيا، على الرغم من استياء فرنسا.وسأل أحد الصحفيين بساكي عما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط للتخلي عن الصفقة في ضوء موقف فرنسا، لتجيب الناطقة باسم البيت الأبيض: "لا، ليست لدينا مثل هذه الخطط".كما أكدت أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتوقع إجراء محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام المقبلة لتأكيد التزام واشنطن بالعمل "مع أحد أقدم وأقرب حلفائنا (فرنسا)".وكان زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أعلنوا الأسبوع الماضي تأسيس شراكة أمنية جديدة بين الدول الثلاث في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يشمل مساعدة أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، كما أعلنت أستراليا انسحابها رسميا من صفقة شراء غواصات من فرنسا، ما أثار استياء كبيرا لدى باريس.