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عربي-دولي
محاولة انقلاب شرق السودان.. والفكي "هبوا للدفاع عن بلدكم"
Lebanon 24
21-09-2021
|
02:07
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بعد أيام من التوتر شرق السودان، أفادت معلومات عسكرية بأن محاولة انقلابية جرت فجر اليوم الثلاثاء من قبل ضباط في سلاح المدرعات، مستغلة الأحداث الأخيرة في البلاد، لكن تمت السيطرة عليها.
فقد أوضحت مصادر عسكرية للعربية/الحدث أن عدداً من الضباط (يقدر بأكثر من 20)، بقيادة اللواء عبد الباقي بكراوي، سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني.
ومع هذا، فقد لفتت المصادر إلى أنّ بعض الجيوب في سلاح المدرعات، لا تزال القوات الأمنية تتعامل معها.
كذلك، أكد مصدر حكومي رفيع لوكالة فرانس برس أن منفّذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي لكنهم "فشلوا".
بدوره، أشار مصدر رسمي آخر لوكالة رويترز بأن محاولة الانقلاب تضمنت مساعي للسيطرة على إذاعة أم درمان التي تقع على الضفة الأخرى من النيل قبالة العاصمة الخرطوم.
هبوا للدفاع عن بلادكم
إلى ذلك، أفادت معلومات "العربية" بأن دبابات تحركت من أمام السلاح الطبي وأغلقت الطريق نحو كوبري أم درمان القديم، في جوار البرلمان السوداني، وسط انتشار كثيف للقوات عسكرية في المنطقة.
بالتزامن، وجه محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني والناطق االرسمي باسم المجلس مناشدة لجميع السودانيين، من أجل الدفاع عن البلاد. وقال في تعليق على على حسابه على فيسبوك، " هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال".
ومع هذا، فقد قال سليمان في تعليق لاحق:" الامور تحت السيطرة والثورة منتصرة".
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