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عربي-دولي
لودريان: إيران ما زالت تخرق القرارات وسنتطرق للملف الإيراني مع الصين وروسيا
Lebanon 24
21-09-2021
|
05:30
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أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، أن إيران ما زالت تخرق القرارات وسنتطرق للملف الإيراني مع الصين وروسيا.
وقال لودريان في الأمم المتحدة، "إيران مستمرة في انتهاك التزاماتها"، وأضاف: "هذه المسألة مثيرة للقلق، سنناقشها مع كل من روسيا والصين. أخطط لعقد اجتماع ثنائي مع نظيري الروسي سيرغي لافروف لمناقشة عدة مواضيع: إيران، وكذلك أفغانستان وليبيا وأوكرانيا".
ولفت لودريان إلى أنه سيلتقي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال الأسبوع الجاري في الأمم المتحدة.
وأضاف لودريان: "الوقت يلعب ضد أي اتفاق محتمل مع إيران ومع مروره تقوم السلطات الإيرانية بتسريع أنشطتها النووية".
وكانت السلطات الإيرانية أكدت في وقت سابق، أن طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقتا على بناء علاقات مبنية على الاحترام وحسن النوايا.
وتضغط الولايات المتحدة والقوى الغربية على إيران، لإعادتها إلى مفاوضات فيينا لاستعادة الاتفاق النووي المنهار منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، منه عام 2018.
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