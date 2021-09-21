عربي-دولي

وزير خارجية إيران يصل إلى الولايات المتحدة الأميركية

Lebanon 24
21-09-2021 | 03:49
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أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أنه سيشارك في اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت اجتماعاتها يوم 14 أيلول الجاري، في نيويورك

وكتب عبد اللهيان، على "تويتر"، اليوم الاثنين، أنه وصل إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أحداث واجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأممة المتحدة".
وأوضح وزير خارجية إيران أنه سيعقد اجتماعات ثنائية مع العديد من المسؤولين الأممين، إضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية العديد من الدول.

وأكد أمير عبد اللهيان أن إيران ستواصل ما وصفه بـ "السياسة الخارجية التي تتميز بالنشاط والاتزان والذكاء".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قادة العالم إلى ترجمة الكلمات إلى أفعال لمواجهة المخاطر التي تواجه البشر.

يذكر أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 76، انطلقت في 14 أيلول الجاري، بينما تبدأ غدا الثلاثاء، الاجتماعات رفيعة المستوى، التي يشارك فيها نحو 110 من رؤساء الدول وتستمبر حتى 27 أيلول الجاري.
 
 
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