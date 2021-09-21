عربي-دولي

"كورونا" يتغلب على "الأنفلونزا الإسبانية" في أميركا ويصبح "الأكثر فتكاً" في تاريخها

Lebanon 24
21-09-2021 | 03:12
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أفادت جامعة جونز هوبكنز بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت عدد الوفيات في البلاد بسبب "الأنفلونزا الإسبانية" قبل مائة عام.  

وذكرت الجامعة الأميركية في إحصاءاتها أن 675885 شخصا توفوا في الولايات المتحدة بمضاعفات مرض "كوفيد–19"، وأصبح بذلك الوباء الأكثر فتكا في تاريخ الولايات المتحدة.

وتشير التقديرات الرسمية لضحايا "الإنفلونزا الإسبانية" التي اجتاحت الولايات المتحدة عامي 2018 و2019  إلى وفاة نحو 675 الف شخص.  
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