قائمة بـ10 دول هي الأكثر تضرراً من كورونا في العالم

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 229.049.749، وإجمالي الوفيات 4.699.564.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ676059 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 42.287.755.وفي المرتبة الثانية جاءت البرازيل من حيث عدد الوفيات، إذ سجلت 590955 حالة وفاة، في حين أن إجمالي الإصابات بلغ 21.247.667.وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 445133، وإجمالي إصابات 33.478.419.وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ271765 وإجمالي إصابات 3.573.044.وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 199036، وإجمالي إصابات 2.167.652.وسادسا تأتي روسياً بإجمالي وفيات 195438، وإجمالي إصابات 7.189.445.وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 140634، وإجمالي إصابات 4.192.695.وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 135589 وإجمالي إصابات 7.500.734.وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130354، وإجمالي إصابات 4.638.516.أما في المرتبة العاشرة فقد جاءت كولومبيا بإجمالي وفيات 125924، وإجمالي إصابات 4.942.249.