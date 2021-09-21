عربي-دولي

وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق محمد حسين طنطاوي

Lebanon 24
21-09-2021 | 06:30
A-
A+
Doc-P-866178-637678174106853277.jpg
Doc-P-866178-637678174106853277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي، صباح الثلاثاء،  وزير الدفاع المصري الأسبق محمد حسين طنطاوي عن عمر 85 عاما، وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية في البلاد.

ونعت الرئاسة المصرية طنطاوي في بيان جاء فيه: "فقدت مصر رجل من اخلص ابناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق".

وأشار البيان إلى أن الراحل كان بطلا من "أبطال حرب اكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة اعظم الامجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري". 

ووصف البيان طنطاوي بالقائد "… ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدي خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2021-09-21
10:00 | 2021-09-21
09:30 | 2021-09-21
09:00 | 2021-09-21
08:30 | 2021-09-21
08:00 | 2021-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website