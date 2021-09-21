وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق محمد حسين طنطاوي

توفي، صباح الثلاثاء، وزير الدفاع المصري الأسبق محمد حسين طنطاوي عن عمر 85 عاما، وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية في البلاد.ونعت الرئاسة المصرية طنطاوي في بيان جاء فيه: "فقدت مصر رجل من اخلص ابناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق".وأشار البيان إلى أن الراحل كان بطلا من "أبطال حرب اكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة اعظم الامجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري".ووصف البيان طنطاوي بالقائد "… ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدي خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر".