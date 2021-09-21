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بايدن: الشراكة مع الأمم المتحدة أقوى من أي وقت مضى

Lebanon 24
21-09-2021 | 08:30
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اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن التعاون بين الولايات المتحدة والأمم مبني على المبادئ والقيم المشتركة التي تمثل أهمية غير مسبوقة في الوقت الحالي.

وأكد بايدن أنه لا يمكن لأي دولة حل جميع المشاكل بمفردها، لذلك فالشراكة مع الأمم المتحدة أقوى من أي وقت مضى.

وطالب بايدن خلال لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بمواصلة العمل لتطوير القانون الدولي، لضمان الرفاهية المتساوية والسلام والأمن للجميع".

ومع هذا، فقد شدد الرئيس الأميركي على أن "هذا الأمر مهم مثلما كان عليه منذ 76 عاما".

ولفت بايدن إلى أن تعاون واشنطن مع الأمم المتحدة مبني على "المبادئ والقيم المشتركة التي تتميز حاليا بأهمية غير مسبوقة"، مشدداً على دعم الولايات المتحدة الكامل للأمم المتحدة.

بدوره، قال غوتيريش إن "التعاون بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة يمثل حجر زاوية" لعمل المنظمة العالمية، معربا عن سعيه إلى تطوير هذه العلاقات.

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