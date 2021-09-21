عربي-دولي

السودان.. محاولة انقلاب فاشلة والجيش يسيطر على الوضع

Lebanon 24
21-09-2021 | 04:16
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أكد الجيش السوداني اليوم الثلاثاء احباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة والحكم في البلاد.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان بثه التلفزيون الرسمي في البلاد، أن الجيش أحبط محاولة انقلابية، وأن الأوضاع الأمنية مستتبة.

بدوره، شدد الطاهر أبو هاجه، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية على أن الأوضاع "تحت السيطره تماما"، مضيفا أن تم اعتقال جميع المشاركين.

اعتقال المتورطين

كذلك، أكد مصدر رسمي في رئاسة مجلس الوزراء أن السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت تلك التحركات فجر اليوم، وأن الاوضاع تحت السيطرة، مضيفا أنه تم اعتقال المتورطين، ويجري الآن التحقيق معهم.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أكد في وقت سابق اليوم للعربية/الحدث أنه تم إفشال المحاولة الانقلابية.

فيما أفادت مصادر محلية بأن معظم الضباط الضالعين في هذا الانقلاب الفاشل، والذين تم القبض عليهم، يتبعون للإسلاميين وفلول حزب النظام السابق المعزول.

يشار إلى أن معلومات عسكرية كانت أكدت في وقت ساب قاليوم أن عددا من جنود وضباط سلاح المدرعات يقفون وراء محاولة الانقلاب، وإنهم حاولوا السيطرة على بعض المؤسسات الحكومية منها مبنى الإذاعة، لكن تم التصدي لهم. كما كشفت أنه تم اعتقال المتورطين، وجار يالنحقيق معهم.

من جهتها، أعلنت قوى الحرية والتغيير في بيان مقتضب أنها في حالة انعقاد دائم، وقد تواصلت ولا تزال مع مجلس السيادة والحكومة.
 
 
 
 
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