الإدارة الأميركية توصي الكونغرس بمضاعفة أعداد اللاجئين المقبولين





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، الاثنين، إن وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، أحالت تقرير الرئيس (جو بايدن) حول القرار الرئاسي المقترح بخصوص قبول اللاجئين للعام المالي 2022، إلى اللجان القضائية المعنية في مجلسي الشيوخ والنواب.



وكشف أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيجري مشاورات مع الكونجرس حول القرار الرئاسي المقترح بخصوص قبول اللاجئين، لافتاً إلى أن الوزير "يتطلع إلى مداولات جادة مع أعضاء الكونجرس" في هذا الصدد.



"ريادة عالمية" أوصت الإدارة الأميركية، الكونجرس، بزيادة عدد اللاجئين الذين يتم قبولهم في الولايات المتحدة من 62 ألف و500 في السنة المالية 2021 إلى 125 ألف في السنة المالية 2022، وذلك لمواجهة الحاجات الناشئة عن الأزمات الإنسانية حول العالم.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، الاثنين، إن وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، أحالت تقرير الرئيس (جو بايدن) حول القرار الرئاسي المقترح بخصوص قبول اللاجئين للعام المالي 2022، إلى اللجان القضائية المعنية في مجلسي الشيوخ والنواب.وكشف أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيجري مشاورات مع الكونجرس حول القرار الرئاسي المقترح بخصوص قبول اللاجئين، لافتاً إلى أن الوزير "يتطلع إلى مداولات جادة مع أعضاء الكونجرس" في هذا الصدد.

وقال برايس إن "برنامجاً قوياً لقبول اللاجئين هو أمر مهم لمصالح السياسة الخارجية الأميركية، وأهداف الأمن القومي، كما أنه يعد انعكاساً لجوهر القيم الأميركية".



واعتبر برايس أن الولايات المتحدة لطالما كانت "رائدة عالمياً في إعادة توطين اللاجئين"، مشيراً إلى أن البرنامج الأميركي لقبول اللاجئين "يعكس قيم الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة التي ترحب بالمهاجرين واللاجئين، وهو تعبير عن التزامها تجاه المبادئ الإنسانية الدولية".



وجدَّدت وزارة الخارجية، بحسب برايس، التزام الولايات المتحدة تجاه إعادة توطين اللاجئين "بما يتماشى مع تقاليدها العريقة في تقديم ملاذ آمن وفرص للأفراد الذين يفرون من الاضطهاد".



وقال برايس: "في ظل ما يواجهه العالم من تشرد واحتياجات إنسانية، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بقيادة الجهود لتقديم الحماية، وتعزيز الحلول الدائمة للأزمات الإنسانية، بما في ذلك إعادة توطين الأشخاص الأكثر هشاشة".



أزمة اللاجئين

وتواجه الإدارة الأميركية أزمة لاجئين تتمثل في التدفق الكبير للمهاجرين على الحدود الأميركية المكسيكية، وإعادة توطين آلاف الأفغان الذين تم إجلاؤهم في الأسابيع الأخيرة.



وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أصدر الشهر الماضي، توجيهات لوزارة الأمن الداخلي بالإشراف على عملية إعادة توطين الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة خلال حرب أفغانستان وباتوا معرضين للخطر بعد سيطرة حركة "طالبان" على البلاد.



وتتوقع إدارة بايدن وصول 65 ألف لاجئ أفغاني بحلول نهاية سبتمبر الجاري، ومن المرجح أن يصل 30 ألفاً آخرين في الأشهر الـ12 المقبلة.