30
o
بيروت
38
o
طرابلس
32
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
35
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الرئاسة المصرية تنعي وزير الدفاع السابق المشير طنطاوي
Lebanon 24
21-09-2021
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعت الرئاسة المصرية، وزير الدفاع السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي توفي اليوم صباح اليوم الثلاثاء، وقالت إن مصر فقدت رجل من اخلص ابناءها وأحد رموزها العسكرية.
وأضافت الرئاسة المصرية في بيان، أن طنطاوي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.
وقالت الرائسة في بيانها إن طنطاوي "بطل من أبطال حرب اكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة اعظم الامجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري".
وأضافت أن مصر فقدت "قائداً … ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدي خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي احاطت بمصر".
وتابع البيان: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ ينعي للأمة رجلا كانت له صفات الأبطال، فأنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح اعماله للوطن".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
Lebanon 24
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
12:09 | 2021-09-20
20/09/2021 12:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج تمتلك الحدس العالي والتوقع.. إحساسها لا يخيب فلا تخدعوها
Lebanon 24
5 أبراج تمتلك الحدس العالي والتوقع.. إحساسها لا يخيب فلا تخدعوها
09:50 | 2021-09-20
20/09/2021 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
14:21 | 2021-09-20
20/09/2021 02:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار عن أزمة المحروقات
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار عن أزمة المحروقات
02:40 | 2021-09-21
21/09/2021 02:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ هام من وزير التربية عن العام الدراسي الجديد.. هذا ما قاله
Lebanon 24
كلامٌ هام من وزير التربية عن العام الدراسي الجديد.. هذا ما قاله
11:54 | 2021-09-20
20/09/2021 11:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:32 | 2021-09-21
السودان.. كشف تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة
07:18 | 2021-09-21
مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة آخر بعملية دهس في مستوطنة نهاريا
07:00 | 2021-09-21
بين استيراد اللقاحات والمحادثات النووية.. أين أولوية رئيسي؟
06:30 | 2021-09-21
وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق محمد حسين طنطاوي
06:00 | 2021-09-21
ضربة أميركية للقاعدة في سوريا.. و"سايت" تكشف هوية المستهدفين
05:30 | 2021-09-21
صفقة تحولت لصفعة.. هل يمتلك ماكرون أوراقاً كافية للعب؟
فيديو
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
15:47 | 2021-09-20
21/09/2021 14:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
11:00 | 2021-09-20
21/09/2021 14:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
21/09/2021 14:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact