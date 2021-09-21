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الرئاسة المصرية تنعي وزير الدفاع السابق المشير طنطاوي

Lebanon 24
21-09-2021 | 07:30
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نعت الرئاسة المصرية، وزير الدفاع السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي توفي اليوم صباح اليوم الثلاثاء، وقالت إن مصر فقدت رجل من اخلص ابناءها وأحد رموزها العسكرية.
وأضافت الرئاسة المصرية في بيان، أن طنطاوي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.

وقالت الرائسة في بيانها إن طنطاوي "بطل من أبطال حرب اكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة اعظم الامجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري".

وأضافت أن مصر فقدت "قائداً … ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدي خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي احاطت بمصر".

وتابع البيان: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ ينعي للأمة رجلا كانت له صفات الأبطال، فأنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح اعماله للوطن".
المصدر: روسيا اليوم
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