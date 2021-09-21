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عربي-دولي
سكرتير مجلس الأمن الروسي: تحالف "أوكوس" موجه ضد الصين وروسيا
Lebanon 24
21-09-2021
|
11:00
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صرّح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي أي فاكتي" بأن تحالف أوكوس أصبح كتلة عسكرية أخرى موجهة ضد الصين وروسيا.
وفي حديثه عن المجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان، وصفها باتروشيف بأنها "النموذج الأولي لنظير الناتو الآسيوي"، لافتا إلى أن: "واشنطن ستحاول استمالة دول أخرى إلى هذه المنظمة، بشكل أساسي، لمتابعة سياسات معادية للصين ولروسيا".
وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي: "قبل أيام قليلة فقط، تم تشكيل كتلة عسكرية أخرى في المنطقة، هي "أوكوس" الأمريكية البريطانية الأسترالية، وهي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف. من سماتها أثناء إقامتها، أن الأمريكيين ضغطوا حتى على شركائهم الفرنسيين، وانتزعوا منهم صفقة مربحة بشأن بناء غواصات لكانبيرا. ومن الواضح أن التضامن الأطلسي له ثمن. أعتقد أن الكثيرين في باريس يتذكرون الآن قصة ميسترال".
وعلّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تشكيل هذا التحالف الرباعي المسمى "أوكوس"، مشيرة إلى أن "إقامة أوكوس أظهر أن الشراكة بالنسبة للدول الأعضاء فيه، تعني التحالف والالتزامات".
وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه الاستراتيجية المشتركة للولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة "فاجأت العالم بأسره".
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى جانب أستراليا شكّلت في الأسبوع الماضي، الشراكة العسكرية الأمنية الجديدة "أوكوس"، الأمر الذي أثار استياء الصين وفرنسا.
المصدر:
روسيا اليوم
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