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مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة آخر بعملية دهس في مستوطنة نهاريا

Lebanon 24
21-09-2021 | 07:18
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دهست سيارة، اليوم الثلاثاء، شرطيين إسرائيليين في مستوطنة نهاريا، وقد توفي أحدهما متأثراً بجراحه، وفق ما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان، في وقت سابق، أنها تلقت تقريراً حول دهس ضابط شرطة ومتطوع عند نقطة تفتيش على طريق 4.

وقالت مصادر طبية في وقت سابق أن الشرطي والمتطوع أصيبا بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا ليخضعا لعمليات الإنعاش.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تجري مطاردة حالياً للسيارة بمساعدة مروحية، ونشرت حواجز في جميع أنحاء المنطقة الشمالية، فيما الدوافع لا تزال غير واضحة.
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