السفارة الروسية في الخرطوم تعزز إجراءاتها الأمنية بعد محاولة الانقلاب

قالت السفارة الروسية في السودان، إنها اتخذت إجراءات أمنية إضافية، وذلك على خلفية محاولة الانقلاب والاستيلاء على السلطة في الخرطوم، التي تم احباطها.





وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن السلطات تمكنت من السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع المتورطين، لافتة إلى أنه "يجري الآن التحقيق معهم". وتمكن الجيش السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، من احباط محاولة عدد من العسكريين القيام بانقلاب والاستيلاء على السلطة.وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن السلطات تمكنت من السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع المتورطين، لافتة إلى أنه "يجري الآن التحقيق معهم".