عربي-دولي

غوتيريس ينتقد "التوزيع غير العادل" للقاحات كورونا

Lebanon 24
21-09-2021 | 14:50
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انتقد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يوم الثلاثاء، "التوزيع غير العادل" للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلا إن 90 في المئة من سكان إفريقيا ما زالوا ينتظرون التطعيم ضد المرض.

وأعرب غوتيريس عن استيائه حيال عدم التعاون الدولي بشكل كاف في مجال التلقيح، في معرض كلمة ألقاها بنيويورك، تزامنا مع افتتاح الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويرتقب أن تخيم تبعات أزمة كورونا، على أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة، لا سيما أنها أدت لتفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي في عدد من دول العالم.

على صعيد آخر، دعا غوتيريس إلى دفع عجلة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل تحقيق السلام الدائم عبر حل الدولتين.وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، في معرض كلمته، على ضرورة التصدي لظاهرة التغير المناخي وتداعياتها الخطيرة.

وعلى المستوى الإنساني، أكد غوتيريس الالتزام بحشد المساعدات لمناطق النزاع مثل سوريا واليمن وإثيوبيا.

ودعا غوتيريس الصين والولايات المتحدة إلى الحوار والتفاهم، وسط مؤشرات عن اتجاه واشنطن وبكين إلى مزيد من التنافس المحموم الذي يصل حد التوتر.

وفي ملف آخر، دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كل الأطراف في إثيوبيا إلى بدء حوار سياسي.
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