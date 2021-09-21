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اليابان.. الحكومة تعتزم بحث رفع حالة الطوارئ في أواخر أيلول

Lebanon 24
21-09-2021 | 15:15
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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، إن الحكومة تعتزم بحث رفع حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا، في نهاية شهر أيلول الجاري، كما هو مخطط لها حاليا.

وقال كاتو في مؤتمر صحفي: "نود أن نحدد ما إذا كان بإمكاننا رفع حالة الطوارئ في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن مستوى الضغط على النظام الطبي، سيؤخذ في الاعتبار بشكل خاص عندما يتم اتخاذ قرار بشأن رفع حالة الطوارئ.

وتخضع طوكيو و18 محافظة أخرى لحالة الطوارئ في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى، قالت وزيرة الصحة اليابانية، نوريهيسا تامورا، في مؤتمر صحفي منفصل إن حدة الضغط على النظام الطبي تخف حاليا، مشيرة إلى أن أعداد المرضى المصابين بكوفيد -19 والذين يعانون من أعراض حادة، بالإضافة إلى حالات الوفاة الجديدة، آخذة في الانخفاض.

وأوضحت أن الحكومة ستأخذ تقييم الخبراء للوضع في الاعتبار عند اتخاذ قرار بإنهاء حالة الطوارئ في 30 أيلول.
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