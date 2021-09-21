عربي-دولي

الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة: الهيمنة الأميركية فشلت بشكل ذريع

Lebanon 24
21-09-2021 | 14:52
A-
A+
Doc-P-866410-637678582169271521.jpg
Doc-P-866410-637678582169271521.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "نظام الهيمنة الأميركي فشل بشكل ذريع".

وأكد رئيسي في كلمة عبر الفيديو مسجلة مسبقا، أن "حدثين طبعا التاريخ هذا العام، في السادس من كانون الثاني حين اقتحم الشعب مقر الكونغرس الأميركي، وفي آبس حين تساقط أفغان من الطائرات الأميركية"، وأضاف: "من الكابيتول إلى كابول، تم توجيه رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن نظام الهيمنة الأميركي لا يتمتع بأي مصداقية لا داخل البلاد ولا خارجها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-09-21
16:56 | 2021-09-21
16:55 | 2021-09-21
16:49 | 2021-09-21
16:43 | 2021-09-21
16:36 | 2021-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website