الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة: الهيمنة الأميركية فشلت بشكل ذريع

قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "نظام الهيمنة الأميركي فشل بشكل ذريع".



وأكد رئيسي في كلمة عبر الفيديو مسجلة مسبقا، أن "حدثين طبعا التاريخ هذا العام، في السادس من كانون الثاني حين اقتحم الشعب مقر الكونغرس الأميركي، وفي آبس حين تساقط أفغان من الطائرات الأميركية"، وأضاف: "من الكابيتول إلى كابول، تم توجيه رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن نظام الهيمنة الأميركي لا يتمتع بأي مصداقية لا داخل البلاد ولا خارجها".