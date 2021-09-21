عربي-دولي

"طالبان": على الدول أن تعترف بحكومتنا قبل توجيه انتقادات إليها

Lebanon 24
21-09-2021 | 16:17
A-
A+
Doc-P-866427-637678631430591267.jpg
Doc-P-866427-637678631430591267.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا المتحدث باسم حركة "طالبان" ونائب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة المنبثقة عنها، ذبيح الله مجاهد، دول العالم إلى الاعتراف بالسلطات الجديدة قبل توجيه انتقادات إليها.

وفي حديثه لوسائل الإعلام الأفغانية في كابل، اليوم الثلاثاء، أشار مجاهد إلى أن الدول تنتقد حكومة "طالبان" لانتهاكها حقوق الإنسان دون الاعتراف بها، مضيفا: "نعتقد أن هذه وجهة نظر أحادية الجانب".

وقال مجاهد إن على منتقدي "طالبان" الاعتراف بحكومتها و التعامل معها "تعاملا مسؤولا"، موضحا أن أولئك الذين يعترفون بإدارة "طالبان" في أفغانستان يمكنهم بعد ذلك إثارة القضايا بشكل قانوني مع الحكومة الجديدة.

وقال: "سنعمل على حل مخاوفهم بعد اعترافهم بالحكومة الأفغانية".

وأكد مجاهد أن "طالبان" لا تريد لأي دولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان. لكنه أضاف أن الحركة ترحب بتعاون المجتمع الدولي معها.

وأعلن مجاهد أن السلطات الأفغانية اعتقلت أفرادا من مجموعتين يشتبه بتورطهما في الهجمات الأخيرة في ولاية ننكرهار. وذكر أن شعب أفغانستان يكره تنظيم "داعش". وقال نائب الوزير: "عملياتنا ضد داعش كانت ناجحة في الماضي"، مضيفا أن "طالبان" عرفت كيفية مواجهتها.

ودان مجاهد الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرا في ولايتي ننكرهار وجلال آباد، مضيفا أن الحكومة الجديدة ستعيد السلام قريبا إلى هناك قريبا. وقال: "أفغانستان ستشهد استقرارا قريبا على الرغم من التحديات".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-09-21
16:56 | 2021-09-21
16:55 | 2021-09-21
16:49 | 2021-09-21
16:43 | 2021-09-21
16:36 | 2021-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website