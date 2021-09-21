الرئيس الإيراني: نعترف بمفاوضات نووية تكون نتيجتها رفع العقوبات

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "بلاده تعترف بمفاوضات حول برنامجها النووي، تكون نتيجتها رفع العقوبات الظالمة عنها"، داعيًا الأطراف المعنية بالاتفاق النووي إلى الالتزام به.وفي كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، قال رئيسي إن "العقوبات أسلوب الولايات المتحدة الحديث في شن الحروب ضد الشعوب".وأضاف أن "مشروع مواجهة الشعب الإيراني فشل بالكامل وعلى جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن".ولفت إلى أن "بلاده تعترف بمفاوضات تكون نتيجتها رفع العقوبات الظالمة عنها".وأكد أن طهران "لا تثق بالوعود الأميركية"، مردفًا القول: "السلاح النووي لم يكن يومًا ضمن استراتيجيتنا الدفاعية".وفي سياق آخر، وصف رئيسي إسرائيل بأنها "أكبر منظمة للإرهاب الحكومي".