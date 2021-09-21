السيسي: منظومة حقوق الإنسان في مصر شهدت تطوراً كبيراً

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" التي أطلقتها حكومته تعد "خير دليل" على سعيها لتعزيز حقوق الإنسان، على حد قوله.وجاءت تصريحات الرئيس المصري على هامش كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، الثلاثاء.وقال السيسي إن "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر (في 11 سبتمبر/ أيلول) خير دليل على المقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في ضمان وتعزيز حقوق الإنسان".واعتبر السيسي أن "منظومة حقوق الإنسان في مصر عكست مؤخرًا تطوراً كبيراً"، مشيراً إلى أن بلاده حريصة "على تعزيز حقوق الانسان في إطار احترام مبادئ المواطنة وسيادة القانون".إلى ذلك، أوضح السيسي أن "مفاوضات سد النهضة تواجه منذ عقد من الزمان تعنت ورفض غير مبرر للتعاطي بإيجاببة مع العملية التفاوضية بمراحلها المتعاقبة واختيار المنهج الأحادي وسياسة فرض الأمر الواقع مما يهدد أمن واستقرار المنطقة".وأشار إلى أن "مصر تعد من أكثر الدول جفافا وشعبها تحت خط الفقر المائي ويشكل نهر النيل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ، وهو ما يفسر قلق المصريين".ومع هذا، قال السيسي أن "مصر أكدت مرارًا أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية"، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار غزة.